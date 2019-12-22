حُكم بإلزام "تعليم الليث" بصرف "بدل خارج دوام" لحارس.. شهران ولا تنفيذ

صدر من "إدارية جدة".. والمتضرر لـ"سبق": تابعت معاملتي ولم يتخذوا أي إجراء

ألزمت المحكمة الإدارية بمحافظة جدة؛ إدارة تعليم الليث، بصرف بدل خارج دوام لحارس أحد مكاتب التعليم التابع لها، وسط مطالبات من الحارس المتضرر للإدارة التعليمية بضرورة تنفيذ الحكم الذي صدر قبل شهرين.

وبحسب الحُكم الصادر من المحكمة الإدارية بجدة، ضد إدارة تعليم الليث؛ جاء فيه أن المحكمة ألزمت إدارة تعليم الليث بأن تَصرف لحارس المكتب التعليمي بمحافظة أضم، خارج دوام للفترة من 1/ 1/ 1437 حتى 30/ 6/ 1439.

وقال المتضرر "عبدالمحسن المالكي" في شكوى تَلَقّتها "سبق": "أعمل حارسًا لمكتب التعليم بمحافظة أضم التابع لإدارة تعليم الليث، منذ سنوات؛ حيث تم تكليفي بالعمل خارج دوام أوقات الإجازات حارسًا على المكتب التعليمي لسنتين ونصف السنة من تاريخ 1/ 1/ 1437 حتى 30/ 6/ 1439، وإلى يومنا هذا لم أستلم مبلغ البدل الذي يُقدر بـ53 ألف ريال؛ مما اضطرني لتقديم شكوى للمحكمة الإدارية بمحافظة جدة، والتي ألزمت الإدارة التعليمية بالليث بأن تصرف لي المبلغ بحسب النظام".

وأضاف: "مر أكثر من شهرين على صدور الحكم، والإدارة التعليمية بالليث لم تنفذ الحكم بالرغم أنه حكم نهائي وأخذ القطعية".

وأشار إلى أنه راجع أحد المسؤولين في الإدارة لمتابعة معاملته وفوجئ بعدم اتخاذ أي إجراء حياله.

وطالَبَ "المالكي" المسؤولين في وزارة التعليم، بضرورة صرف البدل الذي صدر بحقه حكم نهائي من المحكمة، وإلزام إدارة تعليم الليث بصرفه على وجه السرعة.

واطلعت "سبق" على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، ضد إدارة تعليم الليث، بعد أن تقدم الحارس المتضرر بشكوى طلَب فيها صرف بدل خارج دوام نظير عمله حارسًا في مكتب التعليم بمحافظة أضم الذي يتبع لإدارة تعليم الليث؛ وهو ما لم ينفذ حتى الآن؛ على حد شكوى الحارس.