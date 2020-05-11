دوري محمد بن سلمان الإلكتروني: أربعة فرق تعبر إلى الدور الثاني

في الحدث الرياضي الخيري الأكبر وضمن بطولة "لاعبون بلا حدود"

تصدر فريق العدالة المجموعة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان والتي ضمت كلاً من أندية: "الاتحاد، الفيحاء، العدالة، الرائد" بعد فوز لاعبه محمد المقهوي في جميع مبارياته على جهاز PS4 بينما تعادل زميله ياسر العسيف محترف لعبة فيفا في مواجهتين وخسر اللقاء الثالث، فيما حل فريق الرائد في الوصافة بفارق نقطة واحدة عن فريق الاتحاد بعد منافسة قوية إذ خسر حمدان الشمراني "لاعب الاتحاد" جميع مبارياته في حين انتصر زميله عصام العطوي محترف لعبة فيفا بجميع مبارياته حيث حسمت بطاقتي الدور الثاني للعدالة والرائد.

وشملت قائمة لاعبي المجموعة الأولى 4 من محترفي دوري الأمير محمد بن سلمان الذين مثلوا أنديتهم على جهاز PS4، بينما شارك مجموعة من أفضل محترفي لعبة فيفا 20 باسم أنديتهم المفضلة على جهاز Xbox One وضمت قائمة اللاعبين: حمدان الشمراني وعصام العطوي (الاتحاد) ومهند فلاته وماجد السليم (الفيحاء)، محمد المقهوي وياسر العسيف (العدالة) , أحمد زين وعبدالعزيز الصبياني (الرائد).

وفي المجموعة الثانية، انتزع الهلال والتعاون بطاقتي التأهل للدور الثاني بعد ان تصدر الهلال للمجموعة فيما حسم ياسر العتيبي لاعب التعاون البطاقة المؤهلة الثانية بعد منافسة قوية مع ضمك فيما رافق ضمك لخارج المنافسة فريق الاتفاق الذي مثلة لاعبه هزاع الهزاع بجانب محترف لعبة فيفا هاني العبدلي، فيما مثل فريق الهلال يزن جاري وعبدالعزيز الوهابي وشارك التعاون باللاعبين ذعار العتيبي وياسر العتيبي، في حين مثّل سامي النجعي وإبراهيم التميمي فريق ضمك.

يذكر ان أحداث منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني تستمر لليوم الثالث على التوالي (اليوم الاثنين) عبر منافسات المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من: "النصر، الوحدة، الفتح، أبها" في موعد جديد مع الحماس والتشويق في بث حي ومباشر وبأصوات أفضل معلقي ومحللي العالم العربي من بينهم عبدالله الحربي، وعيسى الحربين، وخالد الشنيف، وعبدالعزيز البكر.

وتأتي منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني ضمن بطولة "لاعبون بلا حدود" الذي يعتبر الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري الأكبر، الذي يهدف إلى توحيد جهود مجتمع الرياضة الإلكترونية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث تم رصد 10 ملايين دولار كجوائز نقدية يعود ريعها بالكامل إلى المؤسسات الخيرية العالمية التي تحارب ضد فيروس كورونا المستجد.