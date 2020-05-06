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بعد العثور على جثة المجني عليه داخل مركبته

شرطة الجموم تحقق في مقتل مواطن بطلق ناري

تحقق الجهات الأمنية بشرطة محافظة الجموم في جريمة قتل وقعت صباح اليوم راح ضحيتها مواطن.

وتلقت الجهات الامنية بلاغاً يفيد بوقوع إطلاق نار، قبل التوجه إلى الموقع والعثور على شخص متوفى داخل مركبته نتيجة تعرضه لطلاق ناري.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.