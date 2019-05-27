مع استمرار تدني الأمن.. شرطي يقتل زميلته أثناء العمل بتركيا

في ظل السياسات التخطبية التي ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان

أقدم شرطي في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا على إطلاق النار على زميلته في العمل الشرطية مروة أونال، من سلاحه الشخصي، نتيجة مشاجرة حادة بينهما، ثم سلَّم نفسه لقوات الجاندرما، في مؤشر جديد على كثرة الجرائم وتدني مستوى الأمن في تركيا بسبب السياسات التخطبية التي ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب وسائل الإعلام فإن الشرطي كان مكلفًا بالعمل في مديرية أمن فرعية؛ وقد نقل جثمان الضحية مروة أونال إلى المشرحة لإجراء التشريح والحصول على تقرير الطب الشرعي.

ومن جانبه اعترف أونال بأنه قام بإطلاق النار عليها، وسلَّم نفسه لقوات الجاندرما (الدرك)، وأوضحت التحقيقات أن محرم قال إنه أطلق النار على مروة من سلاحه الشخصي بعد مشادة حادة بينهما.