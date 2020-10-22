سلطنة عمان: ارتفاع إجمالي الإصابات بـ"كورونا" إلى 111.837

عدد المتوفين يبلغ 1147.. وحالات الشفاء وصلت إلى 97.949

بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان 111.837 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 1147 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، بلغت 97.949 حالة؛ مفيدةً بأن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 62 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين إلى 486؛ فيما بلغ عدد المنومين في العناية المركزة 202.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

0

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 01:55 PM

عدد المتوفين يبلغ 1147.. وحالات الشفاء وصلت إلى 97.949

سلطنة عمان: ارتفاع إجمالي الإصابات بـ"كورونا" إلى 111.837

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مسقط

0 333

بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان 111.837 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 1147 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، بلغت 97.949 حالة؛ مفيدةً بأن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 62 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين إلى 486؛ فيما بلغ عدد المنومين في العناية المركزة 202.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020