سلطنة عمان: ارتفاع إجمالي الإصابات بـ"كورونا" إلى 111.837

عدد المتوفين يبلغ 1147.. وحالات الشفاء وصلت إلى 97.949

بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان 111.837 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 1147 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، بلغت 97.949 حالة؛ مفيدةً بأن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 62 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين إلى 486؛ فيما بلغ عدد المنومين في العناية المركزة 202.