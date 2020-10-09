روسيا تسجل 12,126 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 1,272,238 حالة

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، تسجيل 201 حالة وفاة، إضافة إلى 12126 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس "كورونا"، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقاً لهذه الأرقام، إلى 22257 وفاة و1272238 إصابة.