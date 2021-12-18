ضحايا كورونا.. 414 وفاة في ألمانيا و211 بالمكسيك و43 بمصر

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين 764188 بعد تسجيل 42813 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 108053 بعد تسجيل 414 وفاة جديدة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، اليوم، تسجيل 2650 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و211 وفاة جديدة؛ ما يرفع عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و930015 وإجمالي الوفيات من جرّاء الجائحة إلى 297567.

ويقول مسؤولون إن الأعداد الحقيقية لكل من إصابات ووفيات كوفيد-19 من المرجّح أن تكون أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

مصر

سجّلت مصر 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 373509؛ من ضمنهم 310749 حالة شفاء، و21277 حالة وفاة.