وزارة الحج أفضل جهة تطبّق البيانات الضخمة في إدارة التشغيل

من المؤتمر الدولي للصيانة في الدول العربية

حصدت وزارة الحج والعمرة، اليوم؛ جائزة المركز الأول كأفضل جهة تطبق البيانات الضخمة في إدارة عمليات التشغيل.



جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة للمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية، المنعقد حاليًّا في دبي.



وتسلّم الجائزة المشرف العام على قطاع النقل بوزارة الحج والعمرة، الدكتور بسام غلمان، وسط مشاركة عالمية من القيادات والخبراء في المؤسسات الحكومية والهيئات، والمنظمات الدولية وقطاعات الأعمال.



من جانبه قال الدكتور بسام غلمان: إن هذه الجائزة جاءت كإحدى ثمار الأعمال التطويرية لوزارة الحج والعمرة، وتتويجًا للجهود التي بذلتها الوزارة ممثلة في الوزير الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وبمتابعة مستمرة من نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط.



وأضاف أن هذا الجهد الكبير ساهم في تيسير الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كأحد المستهدفات الاستراتيجية للتحول التقني بوزارة الحج والعمرة.



ولفت إلى أن معالجة البيانات الضخمة تهدف إلى الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطوّرة وربطها بالعمليات التشغيلية، لتحقيق أعلى درجات الشفافية ومراقبة جودة الخدمات وقياس كفاءة العمليات التشغيلية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والذي يمثل أحد أهم المستهدفات لرؤية المملكة 2030.



يذكر أن وزارة الحج والعمرة طورت مركز معلومات الحج والعمرة، الذي يقوم على جمع البيانات وتحليلها وربطها بمنظومة عمليات النقل والإسكان والإعاشة، بالإضافة إلى ربط الجهات العاملة بمنظومة خدمات الحج والعمرة من خلال منصة إلكترونية موحدة.



وتشهد منظومة خدمات الحجاج والمعتمرين، تطورًا تقنيًّا كبيرًا؛ حيث أنشأت الوزارة خلال هذا العام 2019، منصةَ الحجز المركزي "مقام"، ومنصة الحج الذكي، ومنصة "ضيف" لعمليات النقل، ومركز عمليات النقل، والمسار الإلكتروني الموحد للحج والعمرة، كما طورت منصة للوكيل الافتراضي للعمرة، والعديد من التطبيقات الإلكترونية على الأجهزة الذكية؛ منها "مناسكنا"، وتطبيق "أرشدني".