جازان .. إصابتان و7 محتجزين في حريق "شقق مفروشة" في أبو عريش

الفرق أخمدت النيران واتخذت الإجراءات النظامية

باشر الدفاع المدني في أبوعريش، مساء الخميس، إخماد حريق في إحدى الشقق المفروشة بالمحافظة، وفك احتجاز عدد من الأشخاص.

وجاء في التفاصيل أن الفرق المختصة نقلت إصابتين لامرأة وطفلة إلى المستشفى، وأنقذت سبعة أشخاص محتجزين، فيما أنهت الفرق إخماد النيران، واتخذت الإجراءات النظامية.

الدفاع المدني جازان أبوعريش حريق

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01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 01:02 AM

الفرق أخمدت النيران واتخذت الإجراءات النظامية

جازان .. إصابتان و7 محتجزين في حريق "شقق مفروشة" في أبو عريش

محمد المواسي

جازان

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باشر الدفاع المدني في أبوعريش، مساء الخميس، إخماد حريق في إحدى الشقق المفروشة بالمحافظة، وفك احتجاز عدد من الأشخاص.

وجاء في التفاصيل أن الفرق المختصة نقلت إصابتين لامرأة وطفلة إلى المستشفى، وأنقذت سبعة أشخاص محتجزين، فيما أنهت الفرق إخماد النيران، واتخذت الإجراءات النظامية.

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