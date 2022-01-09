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تناولت عددًا من القصائد الوطنية التي نالت استحسان الجمهور

موسم الرياض يقيم ثالثة الأمسيات الشعرية المصاحبة لفعالياته

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أُقِيمت ثالثة الأمسيات الشعرية المصاحبة لفعاليات موسم الرياض مساء أمس، وسط تفاعل وحضور من محبي الشعر والأدب والثقافة، شارك فيها كلٌّ من الشعراء: فيصل العدواني، وسلمان الخالد، والمنشد بندر بن عوير.



وتناولت الأمسية عددًا من القصائد الوطنية والاجتماعية التي نالت استحسان جمهور الشعر، ثم سُلِّمت الدروع التذكارية للمشاركين.