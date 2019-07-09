تفاعلاً مع "سبق".. "القحطاني" عن مياه الجعرانة الآسنة: جارٍ ترسية مشروع تنفيذ محطة لرفع الضرر

قال: الطفوحات ناتجة عن قيام البعض بالتعدي والتوصيل على الشبكة بطريقة مخالفة

أكد مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة، المهندس عوض بن عبدالمانع القحطاني، أن التعدي والتوصيل على شبكة المياه القائمة بالجعرانة بطريقة مخالفة؛ وراء أسباب انتشار المياه الآسنة في المنطقة.

جاء ذلك في معرض رده على خبر نشرته "سبق" قبل أيام بعنوان "المياه الآسنة تحاصر منازل ومسجد الجعرانة في مكة".

وأوضح "القحطاني" أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأفاد بأن الطفوحات المشار إليها في الخبر ناتجة عن قيام البعض بالتعدي والتوصيل على الشبكة القائمة في المنطقة بطريقة مخالفة.

وأشار إلى أنه تم ترسية مشروع تنفيذ محطة رفع جعرانة؛ لمعالجة الوضع الراهن وإنهاء معاناة المواطنين في تلك المنطقة، مبينًا أنه تم الرفع للجهات المسؤولة لتخصيص موقع لتنفيذ محطة الرفع المذكورة وفقاً للاشتراطات المحددة للجهة.

ولفت إلى أنهم في انتظار الموافقة على الموقع المطلوب تخصيصه ومنح التصاريح اللازمة ليتسنى للمقاول البدء في تنفيذ المشروع، والذي سيساهم في معالجة الوضع الحالي ورفع الضرر عن الأهالي.

وكان أهالي الجعرانة بمكة المكرمة ناشدوا عبر "سبق" الجهات المختصة بضرورة التدخل السريع لإيجاد حل جذري وعاجل لمشكلة المياه الآسنة التي تحاصر منازلهم منذ سنوات، دون حلول تذكر، مؤكدين أن مسجد الجعرانة "مسجد رسول الله" لم يكن في منأى عن تلك المياه التي تحاصره؛ ما تسبب في انبعاث الروائح الكريهة.

وأعرب الأهالي في شكواهم إلى "سبق"، عن استيائهم الشديد من الوضع المزري الذي وصل له الحي، لافتين إلى أن معاناتهم مع انتشار المياه الآسنة مستمرة منذ وقت ليس بالقصير.