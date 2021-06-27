الباحة.. ضباب يلطِّف الأجواء الصيفية الجاذبة للأهالي والسكان

مرور المنطقة أهاب بقائدي المركبات للحذر من تدني الرؤية الأفقية

أهاب مرور منطقة الباحة اليوم الأحد بجميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لمحدودية الرؤية نتيجة الضباب الذي تشهده المنطقة.

‏وتفصيلاً، تشهد منطقة الباحة موجات ضباب كثيفة؛ ما يؤدي لأجواء رائعة للسياح والأهالي، ولاسيما وهو يتصادف مع فصل الصيف الذي تزداد به الحرارة في المناطق الأخرى.

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27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 09:11 PM

مرور المنطقة أهاب بقائدي المركبات للحذر من تدني الرؤية الأفقية

الباحة.. ضباب يلطِّف الأجواء الصيفية الجاذبة للأهالي والسكان

عبدالعزيز الشهري

الباحة

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أهاب مرور منطقة الباحة اليوم الأحد بجميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لمحدودية الرؤية نتيجة الضباب الذي تشهده المنطقة.

‏وتفصيلاً، تشهد منطقة الباحة موجات ضباب كثيفة؛ ما يؤدي لأجواء رائعة للسياح والأهالي، ولاسيما وهو يتصادف مع فصل الصيف الذي تزداد به الحرارة في المناطق الأخرى.

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