كورونا في فلسطين.. 169 إصابة جديدة و5 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخمسة حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1.1%.

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16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442 05:59 PM

خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا في فلسطين.. 169 إصابة جديدة و5 حالات وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخمسة حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1.1%.

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