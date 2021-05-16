كورونا في فلسطين.. 169 إصابة جديدة و5 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخمسة حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1.1%.