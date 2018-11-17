"المرور" تُطلق الدوريات الذكية لرصد المخالفات على الطرق

‏‫‏ أعلنت الإدارة العامة للمرور، إطلاق الدوريات الذكية في مناطق المملكة كافة، والمجهزة بأحدث أدوات الرصد الآلي لضبط المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.

وبيّنت أن الدوريات مجهزة بتقنيات ترصد مخالفات السرعة في أثناء سير الدوريات على الطرق أو خلال توقفها، إضافة إلى تمكنها من رصد المخالفات على السيارات التي تسير في نفس مسار الدورية أو على المسار المعاكس.