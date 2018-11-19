إمارة تبوك عبر رسائل نصية: بكل مشاعر المحبة والولاء نرحب بزيارة الملك

بعثت إمارة منطقة تبوك برسائل نصية لمواطني المنطقة ترحيبًا بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المنطقة.

وذكرت الإمارة في رسالتها "بكل مشاعر المحبة والولاء يرحب سمو أمير منطقة تبوك، وأهالي المنطقة بمقدم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ بقلوب امتلأت حبًا، ونفوس ارتوت ودًا".

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تبوك جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440 09:41 PM

إمارة تبوك عبر رسائل نصية: بكل مشاعر المحبة والولاء نرحب بزيارة الملك

صحيفة سبق الإلكترونية

تبوك

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بعثت إمارة منطقة تبوك برسائل نصية لمواطني المنطقة ترحيبًا بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المنطقة.

وذكرت الإمارة في رسالتها "بكل مشاعر المحبة والولاء يرحب سمو أمير منطقة تبوك، وأهالي المنطقة بمقدم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ بقلوب امتلأت حبًا، ونفوس ارتوت ودًا".

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زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تبوك جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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