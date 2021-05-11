بالفيديو .. أمطار خثعم الغزيرة تسيل الأودية وتشكل شلالات

رسمت لوحات فنية في مناطق هطولها وثقتها عدسة المصور الخثعمي

هطلت، اليوم، أمطار غزيرة على أجزاء واسعة من مركز خثعم، شمال منطقة عسير.

وجرت الأودية بسيول الأمطار، فيما تشكلت شلالات من فوق الجبال في مناظر بديعة.

ووثقت عدسة المصور عبدالله خلف الخثعمي، مناطق هطول الأمطار على الفوقاء وخثعم والبلس.

مركز خثعم أمطار

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11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442 09:14 PM

رسمت لوحات فنية في مناطق هطولها وثقتها عدسة المصور الخثعمي

بالفيديو .. أمطار خثعم الغزيرة تسيل الأودية وتشكل شلالات

سويد الحارثي

عسير

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هطلت، اليوم، أمطار غزيرة على أجزاء واسعة من مركز خثعم، شمال منطقة عسير.

وجرت الأودية بسيول الأمطار، فيما تشكلت شلالات من فوق الجبال في مناظر بديعة.

ووثقت عدسة المصور عبدالله خلف الخثعمي، مناطق هطول الأمطار على الفوقاء وخثعم والبلس.

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