مصر.. إحالة 7 متهمين بخلية "ميكروباص حلوان" الإرهابية للمفتي

"محكمة جنايات القاهرة" حدّدت جلسة 12 نوفمبر للنطق بالحكم

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، أوراق سبعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية "ميكروباص حلوان" للمفتي، وحددت جلسة 12 نوفمبر للنطق بالحكم.



وبحسب "اليوم السابع" فقد وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم؛ منها الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط وسبعة أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان.



وتضمنت الاتهامات: ارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.