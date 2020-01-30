"فيصل بن بندر" يفتتح ملتقى "بيبان الرياض" في نسخته المطورة

أكد أهمية دعم الشباب والحرص على وجودهم في كل محفل

دشَّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أمس الأربعاء ملتقى بيبان الرياض في نسخته المطورة، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وذلك بحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد القصبي.

وتفصيلاً، وصف الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي المجتمع السعودي بالرائد الذي يحتفي بالريادة، مؤكدًا وجوب الوقوف مع الشباب، ودعمهم، والحرص على وجودهم في كل محفل.

وعن العنصرَيْن الأساسيَّيْن في ملتقى بيبان، وهما الشباب والفكرة، قال أمير الرياض: "إذا اندمجا مع بعض تحققت المعطيات العالية جدًّا، والتفوق. والمعرض رائع؛ وأدعو الجميع لزيارته؛ لأنهم سيجدون الفائدة الكاملة فيه، وأرجو أن تكون أيامنا دائمًا إنجازات على هذا المستوى الرائع". مقدمًا شكره لوزير التجارة والاستثمار، الذي يؤسس لمنهج عمل وطني واضح وسليم، يتجلى يوميًّا على مستوى العالم. معربًا سموه عن شكره لقيادات "منشآت" ومنسوبيها والقائمين على المعرض.

وشهد أمير منطقة الرياض عرضًا مرئيًّا، استُعرضت خلاله برامج ومبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وما تختص به من أعمال وفرص تدريبية، تعزز من مقومات النجاح لقطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المستقبلية.

ومن جهته، قدَّم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، عرضًا أكد خلاله أن "منشآت" ترتكز في استراتيجيتها على فتح آفاق الطلب، وتبني منظومة اقتصادية ميسرة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وأشار محافظ "منشآت" إلى أن الرياض تُعد من أكثر مدن العالم نموًّا، بما في ذلك النمو السكاني والاقتصادي؛ إذ بلغ عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الرياض أكثر من 183 ألف منشأة، في حين بلغ عدد العاملين من الرجال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالرياض نحو 158 ألف موظف، ومن الإناث ما يقارب 144 ألف موظفة.

وأوضح "الرشيد" أن ملتقى بيبان يتميز بتفرده بجمع المهتمين بقطاع الأعمال والجهات الداعمة والممكنة كافة تحت سقف واحد، إضافة إلى ريادته؛ فهو الملتقى الأول من نوعه الذي يُعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أنه لا يقتصر على الجانب النظري بقطاع الأعمال فحسب، بل يقدم حلولاً مناسبة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويزخر بالعديد من حلقات النقاش العلمية وورش العمل المتخصصة.

يُذكر أن ملتقى بيبان الرياض الذي تقام فعالياته في مركز واجهة الرياض سيقدم خدماته من التدريب والتأهيل والإرشاد وغيرها للزوار من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على مدار أربعة أيام، بدءًا من اليوم الأربعاء، وذلك من الـ4 حتى الـ11 مساء، فيما يعقد مؤتمر بيبان الخميس 30 يناير 2020م تحت عنوان "بناء ريادة الاقتصاد الجديدة في السعودية"، ويناقش خلاله الخبراء العالميون والمحليون وصنّاع القرار الإقليميون مواضيع عدة، تهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.