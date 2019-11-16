"سكني" يكشف عن تحديثات البناء في 100 ألف وحدة

البرنامج استعرض في تقريره الشهري أبرز منجزات 2019

أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تقريره الشهري العاشر لشهر أكتوبر، حيث استعرض أبرز منجزات البرنامج خلال 2019، متضمناً صوراً حديثة لآخر ما وصلت إليه أعمال البناء في المشروعات التي يجري تنفيذها حالياً.

وأشار التقرير إلى القفزة النوعية التي يشهدها القطاع الإسكاني من خلال تسهيل الخدمات وتنويع المنتجات لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المنزل الأول وتجاوز مستهدفات البرنامج لهذا العام من خلال تقديم ما يزيد عن 200 ألف خيار سكني وتمويلي.

وأوضح تقرير "سكني" أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج، بلغت حتى شهر أكتوبر الماضي 208.041 أسرة، منها 70.393 أسرة سكنت في منازلها، وفي شهر أكتوبر وحده استفادت 42.769 أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، كما تمكنت نحو 10.189 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية.

وذكر التقرير أنه تم إصدار 115.856 شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول حتى نهاية شهر أكتوبر 2019، يشمل نحو 83.112 أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان، 19.148 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.596 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، بهدف تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أعلى 850 ألف ريال.

واستعرض التقرير، مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 56 مشروعاً سكنياً يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشروعات على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة.

وتتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة، إضافة إلى 40 مشروعاً سكنياً جاهزاً ضمن مشاريع الوزارة تمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، حيث تشهد المشروعات الجاهزة وتحت الإنشاء إقبالاً من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.

ويبلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي جرى حجزها من المستفيدين منذ بداية العام وحتى "أكتوبر" 28.692 وحدة سكنية، فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضٍ مجانية بلغ مجموعها 68.404 قطعة أرض، وهو ما يعد رقم أكبر من مستهدفات البرنامج الذي أعلنها مع بداية العام بواقع 50 ألف أرض مجانية.

وبلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الجاري 70.542 مستفيدًا، إضافة إلى 40.403 مستفيدين من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

وكشف تقرير "سكني" عن إضافة ستة مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية تهدف إلى توفير أكثر من ثلاثة آلاف أرض مجانية موزعة في أربع مناطق حول المملكة، هي "الرياض، القصيم، مكة المكرمة، ومنطقة حائل"، يجري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، كما تتيح وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" منصة إلكترونية تعرض من خلالها المخططات السكنية بشكل إلكتروني.

ويمكن للمستفيد اختيار الأرض المناسبة له ضمن 134 مخططاً سكنياً تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال البوابة الإلكترونية لـ"سكني".

وتطرق التقرير لتحقيق "سكني" مستهدفات عام 2019، من خلال تسهيل التملّك لما يزيد عن 200 ألف أسرة سعودية عن طريق أحد الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها "سكني" باختيار وحجز الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشروعات الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، والقروض السكنية للعسكريين على رأس العمل ومن تجاوزوا 50 سنة.

وقد أعلن البرنامج عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة هذا العام من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج "سكني 2019".

يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يُسر وبشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية.

جاء ذلك سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 ، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.