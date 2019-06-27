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بعد غياب 17 عامًا تعود للواجهة الإعلامية من جديد

لماذا اختيرت مدينة أوساكا اليابانية لعقد قمة العشرين.. رئيس الوزراء يجيب

تعتبر مدينة أوساكا اليابانية التي تم اختيارها لتكون مقرًّا لعقد قمة العشرين 2019 من المدن السياحية المهمة ويرتادها السياح من كافة أنحاء العالم، فيما يعتبر قصر أوساكا من أهم المعالم السياحية في المدينة، ويعود تاريخ بنائه إلى 1583م، وبسبب الحروب دُمِّر القصر ثم أُعيد بناؤه في عام 1930م.



وأخذت المدينة شهرة عالمية قبل 17 عامًا، وتحديدًا في عام 2002م؛ حيث أُقيمت فيها مباريات كأس العالم لكرة القدم، واليوم تظهر المدينة على الواجهة الإعلامية من جديد باحتضانها قمةَ العشرين التي يرأس وفد المملكة فيها صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.



واختيرت مدينة أوساكا مقرًّا لقمة العشرين وفقًا لتصريح رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" لصحيفة "الشرق الأوسط"؛ لأنها المدينة التي ازدهرت كمركز تجاري واقتصادي لليابان عبر أكثر من 4 قرون. قصر أوساكا، وهو رمز للمدينة، محبوب من قبل السكان المحليين والسياح من جميع أنحاء العالم. والمدينة أيضًا معروفة باسم "مطبخ العالم"؛ بمعنى أنها تجمع أطعمة لذيذة من كل أنحاء اليابان. هناك تم تعزيز ثقافة الطعام الجذابة والفريدة. أتمنى أن تكون أوساكا المكان الذي يقدم للناس من جميع أنحاء العالم ضيافةً عاطفية من خلال جاذبيته وثقافته الغذائية.