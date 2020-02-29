"مسجد الحجاج" و"بئر المدرجي".. بناه "معاذ بن جبل" قبل 1400 سنة وأثري يكشف إهماله

كانا مَعْلمين في عتود وهجرهما تسبب في انهيار المسجد وطمره بالكثبان ودفن البئر

تشهد بقايا مسجد سبيل الحجاج وبير المدرجي المجاور له، على تاريخ عريق لعتود في محافظة الدرب بمنطقة جازان، وتؤرخ لحقبة زمنية ضاربة في عمق التاريخ، حيث رصدتهما عدسة "سبق".

وبالرغم من أن المسجد والبئر كانا معلمين تاريخيين في عتود، إلا أن الهجران كان له دور في انهيار المسجد وطمره بالكثبان الرملية، بالإضافة إلى دفن البئر التي كان يستفاد منها طوال السنين الماضية حتى قبل أقل من قرن وهجرت.

وقال الباحث في الآثار أحمد العتودي لـ"سبق": إن بئر المدرجي في عتود بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان تعود إلى قرابة 1400 سنة وهي من ضمن المساجد والآبار التي شيدها معاذ بن جبل تحت مسمى سبيل الحاج، وكانت بطريق الحج من اليمن إلى مكة، وقد نقلت أحجارها من مناطق بعيدة، حيث إن الأحجار ليست من المنطقة التي بني فيها المسجد.

وتابع "العتودي": "قبل أكثر من ثمانية أعوام تبلغت هيئة السياحة والآثار -آنذاك- واكتشفت الآثار القديمة هناك، وأبلغت عن المسجد والبئر وتفحصته؛ للتأكد من السنة التي بنيت بها تلك المنشآت، واتضح أنها ضمن مساجد معاذ بن أبي جبل وفي المواقع المجاورة في عتود، ولكن منذ ذلك التاريخ لم يتغير شيء في المكان التاريخي الذي لو لقي اهتمامًا لكان مزارًا سياحيًا".