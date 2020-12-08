مع بدء حملات التطعيم.. مَن سيحصل على لقاح "كورونا" أولاً في بريطانيا؟

تطعيم الجزء الأكبر من السكان المعرّضين للخطر بين شهرَي يناير وأبريل المقبلين

بدأت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، حملتها للتطعيم الجماعي ضد فيروس "كورونا" المستجد، اعتماداً على اللقاح الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتيك" الألمانية؛ لتصبح أول دولة في العالم تُقدم على هذه الخطوة

ووضعت الحكومة قائمة أولويات للفئات التي ستحصل على اللقاح أولاً، على رأسها نزلاء دور رعاية المسنين، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وأعلنت اللجنة الحكومية المشتركة للتطعيم في بريطانيا قائمة أولوياتها للمرحلة الأولى من إطلاق اللقاح، التي جاءت، كما يلي: أولاً، المقيمون في دار رعاية كبار السن، والقائمون على رعايتهم، يليهما كل مَن بلغ 80 سنة فأكثر، وعمال الرعاية الصحية والاجتماعية ممّن يعملون في الخطوط الأمامية، ثم كل مَن بلغ 75 سنة فأكثر، بعدها كل مَن بلغ 70 سنة فأكثر، والمرضى المعرّضون للخطر للغاية، ثم كل مَن بلغ 65 سنة فأكثر، يليهم بالترتيب كل الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً، ويعانون ظروفاً صحية مزمنة تجعلهم أكثر عُرضة للإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة، ثم كل مَن بلغ 60 سنة فأكثر، وكل من بلغ 55 سنة فأكثر، وكل مَن بلغ 50 سنة فأكثر.

وذكرت اللجنة أن هناك مجموعتين لن تحصل على اللقاح، هما النساء الحوامل ومعظم الأطفال تحت سن 16 عاماً.

وذكرت اللجنة الحكومية المشتركة للتطعيم، أنه "لا ينصح للنساء الحوامل أو اللاتي يخططن للحمل خلال 3 أشهر بالحصول على التطعيم، لعدم وجود بيانات عن سلامته تجاههن".

وقالت اللجنة إن اللقاح لن يكون متاحاً بشكل عام للأطفال؛ لأن معظمهم سيصابون بعدوى خفيفة من دون أعراض، وبالتالي لا يحتاجون إلى اللقاح، لكنه سيُعطى للصغار المصابين بأمراض خطيرة.

ورغم ذلك، حذّر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا السير سيمون ستيفنز، من وجود صعوبات لإيصال اللقاح إلى محتاجيه، حيث "يجب تخزينه في حرارة منخفضة (-70 درجة مئوية)، كما أنه لا يمكن نقله إلا مرات قليلة، فضلاً عن أن حجم العبوات يعني أنه لا يمكن تقسيمها بأمان في هذه المرحلة، وبالتالي لا يمكن تسليمها إلى الأطباء والصيادلة من خلال قنوات التوزيع المعتادة".

وأشار ستيفنز، إلى أن دور الرعاية سيكون لها النصيب الأكبر من التطعيم، ومع توافر مزيد من الجرعات سيتم إعطاؤه للفئات الأخرى المعرّضة للخطر.

ومن المتوقع أن يتم تطعيم الجزء الأكبر من السكان المعرّضين للخطر بين شهرَي يناير وأبريل المقبلين.

وأظهرت الدراسات أن لقاح "فايزر" و"بيونتيك" فعال بنسبة 95 بالمئة ويعمل مع جميع الفئات العمرية، ورغم الحاجة إلى جرعتين للحصول على الفائدة الكاملة منه، فهناك دليل على الحماية الجزئية من المرض بعد 12 يوماً من الجرعة الأولى.

ووفقا للبروفيسور السير منير بير محمد، فإن الأشخاص الذين يتلقون جرعتين من اللقاح سيصبحون محصنين تماماً بعد 7 أيام من الجرعة الثانية.