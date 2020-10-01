"ترشيد" تُطلق المرحلة الأولى من استبدال إنارة شوارع تبوك

بوفر يصل إلى 70%.. و"الغريري" يكشف تفاصيل المشروع

دشّنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" مع أمانة منطقة تبوك، مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع في المنطقة؛ حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع استبدال المصابيح التقليدية بإضاءة الـLED ذات الكفاءة في الأداء والمرشدة للطاقة في كلٍّ من مدينة تبوك ومحافظتي أملج والوجه؛ حيث من المتوقع عند انتهاء المشروع تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى 70%؛ وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بالمصابيح المرشّدة.

وعن تفاصيل المشروع: ذكر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبد الله الغريري، أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة ومدينة؛ إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.

ويتوقّع عند انتهاء هذه المرحلة من هذا المشروع تحقيق وفر قدره 81 مليون كليوواط ساعة من إجمالي الاستهلاك العام للكهرباء قبل بداية المشروع، كما يتوقع أيضاً أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تعادل تفادي 53 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة سنوياً؛ أي ما يساوي الأثر البيئي لزراعة حوالي 888 ألف شجرة.