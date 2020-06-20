"الأرصاد": رياح نشطة على الشرقية وأجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها

سماء غائمة وفرصة تكوُّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة على مناطق الشرقية وأجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها كذلك على طول الساحلين الغربي للمملكة، فيما تكون السماء غائمة جزئياً وفرصة تكوُّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.