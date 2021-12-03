"السعود" يحتفل بزفاف نجله "عبدالرحمن" بحائل

احتفل فهد بن سعود السعود، مدير مدرسة عائذ بن عمرو الابتدائية بحائل، بزواج نجله "عبدالرحمن" في إحدى قاعات الأفراح بمدينة حائل.

حضر الحفل لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، فيما قدَّم والد العريس شكره لكل من لبَّى دعوة حفل زواج نجله، بينما عبَّر العريس عن فرحته بدخوله عش الزوجية.

"سبق" تبارك للعروسَيْن، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

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03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443 11:54 PM

"السعود" يحتفل بزفاف نجله "عبدالرحمن" بحائل

صحيفة سبق الإلكترونية

حائل

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احتفل فهد بن سعود السعود، مدير مدرسة عائذ بن عمرو الابتدائية بحائل، بزواج نجله "عبدالرحمن" في إحدى قاعات الأفراح بمدينة حائل.

حضر الحفل لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، فيما قدَّم والد العريس شكره لكل من لبَّى دعوة حفل زواج نجله، بينما عبَّر العريس عن فرحته بدخوله عش الزوجية.

"سبق" تبارك للعروسَيْن، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

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