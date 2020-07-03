الأرجنتيني إيفر بانيجا يمدد عقده مع إشبيلية الإسباني

بعد موافقة الشباب السعودي .. حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة نادي الشباب، اليوم الجمعة، موافقتها على تمديد عقد الدولي الأرجنتيني إيفر بانيجا مع فريق إشبيلية الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي على أن يلتحق الأرجنتيني بتدريبات الشباب خلال فترة التحضيرات للموسم الرياضي المقبل.
وتعاقد الشباب مع الدولي الأرجنتيني لمدة 3 أعوام ونصف العام، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.
الجدير بالذكر أن الشباب يأتي في المركز الثامن (31 نقطة) في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

إدارة نادي الشباب عقد الدولي الأرجنتيني إيفر بانيجا

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03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 03:33 PM

بعد موافقة الشباب السعودي .. حتى نهاية الموسم

الأرجنتيني إيفر بانيجا يمدد عقده مع إشبيلية الإسباني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت إدارة نادي الشباب، اليوم الجمعة، موافقتها على تمديد عقد الدولي الأرجنتيني إيفر بانيجا مع فريق إشبيلية الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي على أن يلتحق الأرجنتيني بتدريبات الشباب خلال فترة التحضيرات للموسم الرياضي المقبل.
وتعاقد الشباب مع الدولي الأرجنتيني لمدة 3 أعوام ونصف العام، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.
الجدير بالذكر أن الشباب يأتي في المركز الثامن (31 نقطة) في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

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إدارة نادي الشباب عقد الدولي الأرجنتيني إيفر بانيجا

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