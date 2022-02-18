وزير الخارجية يشارك في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

لمناقشة أهم المستجدات السياسية والأمنية الدولية

يشارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، بجمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي يعقد يومي 18 و 19 فبراير الجاري.

كما يشارك في المؤتمر وزراء خارجية العديد من دول العالم، ومسؤولو الهيئات والمؤسسات الحكومية والمدنية، لمناقشة أهم القضايا والمستجدات على الساحة السياسية والأمنية الدولية، بالإضافة إلى بحث القضايا الصحية والبيئية التي يواجهها العالم، وإيجاد آليات وحلول لها، بهدف تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.