خلال شهرين.. "وافي" ينفذ 37 زيارة ميدانية إشرافية

لتطبيق أنظمة ممارسة أنشطة التطوير العقاري

نفذ برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" 37 زيارة ميدانية إشرافية على عدد من المشروعات المرخصة من البرنامج على مستوى مناطق المملكة خلال يناير وفبراير 2021، وذلك ضمن جهوده المكثفة لمتابعة تطبيق أنظمة وضوابط ممارسة أنشطة التطوير العقاري للمشاريع تحت الإنشاء.

وقال رئيس لجنة البيع على الخارطة المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد: المشاريع المرخصة من "وافي" التي يتم تسويقها وبيعها قبل وأثناء مرحلة البناء والتطوير ملزمة بالضوابط واللوائح ومتطلبات الرخص، ويسعى البرنامج إلى دعم القطاع العقاري وتحفيزه للوصول إلى مستويات ترضي تطلعات المستفيدين، من خلال إشراف المكاتب الهندسية المؤهلة على المشاريع وتقديم التقارير الدورية لفرق البرنامج الهندسية، التي تنفذ زيارات ميدانية للمشاريع وفق جولات إشرافية ورقابية مجدولة للتأكد من اكتمال تنفيذ مراحل المشروع ضمن الوقت الزمني المحدد طبقًا لمعايير الجودة المطلوبة.

وأضاف: شملت الزيارات عددًا من المشاريع، منها "الجوهرة ريزدينس، الواجهة، سرايا النرجس، واحة الدمام، فلل البيرق، إطلالة البحر، سرايا الغروب، عوالي الظهران، إشراق ليفنج، مدينة الورود، بوابة الشرق، شمس الديار، الفتح، معالي عنان، بيوت الزامل، ديار السعد، جوهرة الرصيفة، رتــــاج، فينان، بوفارديا سيتي، أبراج التحلية، منازل القطيف، درة تبوك، بساتين تبوك، الجوار، جادة السكب، إسكان الرياض، بوابة طيبة، درة المدينة 1، درة المدينة 2، لؤلؤة الديار، رواسن، سدين، الفريدة"، وذلك لمتابعة المراحل المختلفة لنسب إنجاز البناء والتطوير في المشاريع، ضمن جهود البرنامج لدعم ومتابعة استراتيجية القطاع العقاري المعتمدة من مجلس الوزراء واستراتيجية الإسكان ومنظومة البلديات بنطاقها الواسع، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الزيارات الإشرافية.

يُذكر أنَّ لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" هي الجهة المخولة بتنظيم نشاط المشاريع تحت الإنشاء بمختلف أغراض نشاطاتها السكنية والتجارية والمكتبية والصناعية والسياحية من خلال منح رخص البيع والتسويق والعرض للوحدات العقارية أو رخص تطوير الأراضي الخام على الخارطة.