هونغ كونغ تعلّق الدراسة حتى ١٦ مارس بسبب "كورونا"

التعليم: نخطط لإطلاق برامج تعليمية عن بُعد عبر الإنترنت

أعلنت هونغ كونغ، أن المدارس ستظل مغلقة حتى الـ16 مارس المقبل، في مساعيها لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم في هونغ كونغ كيفين يونج، اليوم: "إن المدينة تُخطط لإطلاق برامج تعليمية عبر الإنترنت مع إغلاق المدارس"؛ مضيفًا أن تعليق الدراسة لا يعني تعليق التعليم.

وأصيب 50 شخصًا بـ"كورونا" وحالة وفاة واحدة في هونغ كونغ.