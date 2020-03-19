ألمانيا.. عدد الإصابات بكورونا تجاوز العشرة آلاف حالة

أحصيت حوالى 2800 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، عتبة عشرة آلاف حالة، مع تسجيل إصابة 10.999 شخصًا، ووفاة 20؛ كحصيلة إجمالية؛ كما أعلن معهد روبرت كوخ اليوم.

وأحصيت حوالى 2800 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، كما أفاد المعهد المكلف بمتابعة الوباء. والمنطقة التي سُجل فيها أعلى عدد إصابات هي منطقة رينانيا شمال فيستفاليا مع 3033 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 01:07 PM

أحصيت حوالى 2800 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية

ألمانيا.. عدد الإصابات بكورونا تجاوز العشرة آلاف حالة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، عتبة عشرة آلاف حالة، مع تسجيل إصابة 10.999 شخصًا، ووفاة 20؛ كحصيلة إجمالية؛ كما أعلن معهد روبرت كوخ اليوم.

وأحصيت حوالى 2800 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، كما أفاد المعهد المكلف بمتابعة الوباء. والمنطقة التي سُجل فيها أعلى عدد إصابات هي منطقة رينانيا شمال فيستفاليا مع 3033 حالة.

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