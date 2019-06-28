"هذا محمد ابن سلمان يا بلادي" .. "الحارثي" يتغنى بمكانة ولي العهد

قال: "هذا القيادي إذا قالوا لك اقيادي .. طغى على سادة العالم وقاداته"

نظّم الشاعر السعودي "محمد بن سعيد ابن مرعي الحارثي"؛ قصيدة بعنوان "هذا محمد ابن سلمان يا بلادي"، حملت كلماتها الثناء والشكر والمدح لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ودوره القيادي على الأصعدة كافة.

وتناول "الحارثي"؛ وجود ولي العهد، في مدينة أوساكا اليابانية مع قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية المشاركة في قمة العشرين.

وجاءت القصيدة التي ألقاها الشاعر عبر مقطع فيديو خصّ به "سبق"، على النحو التالي:

"الأوله لا إله إلا الله الهادي

برحمته نسأله فضله ومرضاته

سرى لليل الشعر برق ورعادي

ليل عليل تداعبني نسماته

وهجوس قافي على دله وبرادي

كنه يصفي مع الشاعر حسباته

من تركيا إلى قطر الإعلام متمادي

يكذب على المملكة ويشن حملاته

واللي توجّد ما ينفعه التوجّادي

مستقبله غايب وماضيه قد فاته

وإن هِمت بالشعر في فج وفِي وادي

أهديت لاهل الوفاء والطيب باقاته

سلام يا ملوكنا آل سعود الاجوادي

تاريخ يشرف الراوي مقاماته

لمحمد الشعر والأمداح تنقادي

والشعر في سيدي تطربني أبياته

هذا معزّي وعهد العز ينعادي

وريث جده شبيهه في خطواته

هذا محمد ابن سلمان يا بلادي

ولي عهد وثقنا في سياساته

هذا القيادي اذا قالوا لك اقيادي

طغى على سادة العالم وقاداته

حضوره بقمة العشرين يزدادي

شرف يليق بسموه وبمكاناته

يصافح قلوب قبل ايصافح أيادي

من الذكاء والدهاء يابعد نظراته

راس على العز والناموس معتادي

بيرق وطن رفرفت بالنصر راياته

حُر شهر في سماء الإبداع وريادي

يشهد له اسمه وصولاته وجولاته

متربع فوق قمة عرش الامجادي

محنك والسياسه من بطولاته

اللي خزم بالسياسه خشم الأعادي

الحزم والعزم والطلات عاداته

والحكم ورثه من الآباء والأجدادي

والشعب في سيدي يا كبر هقواته

والصف واحد ويخسى كل حسادي

الشعب بقيادته وثق علاقاته

ومحمد الشعب كله بسمه ينادي

سمع وطاعه وحنا رهن إشاراته".