أمانة الطائف تبدأ في زراعة مليون شتلة زهور وورود

في الشوارع والساحات والحدائق

بدأت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع "الإدارة العامة للحدائق والتجميل"، أعمال الزراعة التجميلية، مستغلة اعتدال الطقس، لزراعة مليون شتلة من الزهور والورود في الشوارع الرئيسية والساحات والميادين والزوائد التنظيمية والجزر الوسطية والحدائق والمتنزهات.

وتشمل زراعة شتلات الأزهار الحولية الشتوية المنتجة بمشاتل الأمانة، وتشمل: "البتونيا، والقطبية، وفم السمكة، وملفوف الزينة، والأقحوان، والخمطية، والمنثور، والفلوكس وغيرها"، إلى جانب إنتاج نباتات عشبية معمرة تزهر في فصلي الخريف والشتاء.

وتعمل أمانة الطائف على إنتاج كميات كبيرة من الشتلات من بداية الموسم؛ حيث تتم الزراعة في تواريخ مختلفة لضمان الزراعة المستمرة للشتلات طوال الموسم، لتلبية احتياجات المواقع من الشتلات المطلوبة، مع استبدال ما يتلف منها، في حين عملت الأمانة على إنتاج الشتلات بجميع الأنواع والألوان بطاقة إنتاجية عالية.

وتعمل الفرق الزراعية وفرق الصيانة بإعداد أحواض الزراعة والتخلص من الحشائش وتسويتها ومد شبكات الري وصيانتها, ووضع الأسمدة المخصصة لكل نوع، ومتابعة نمو النباتات والتعشيب وتسميد التربة ورشّ المبيدات الوقائية للشتلات الزراعية.