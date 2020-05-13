تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عُمان

بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 4019

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 4019 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد الوفيات وصل إلى 17 حالة وفاة، مشيرة إلى أن 1289 حالة تماثلت للشفاء.