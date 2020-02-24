بسبب "كورونا".. الكويت تحظر دخول السفن القادمة من العراق

ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة بغرض الحيلولة دون دخول الفيروس

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم حظر دخول السفن القادمة من العراق بكل أنواعها لموانئ الشعيبة، والشويخ، والدوحة، حتى إشعار آخر، وذلك ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح في بيان: القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة للحيلولة دون دخول الفيروس، ويأتي انسجامًا مع الخطة التي وضعتها الحكومة لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحته.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة العراقية كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعود لطالب إيراني الجنسية في محافظة النجف.