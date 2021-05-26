والدة الزميل "الشهري" إلى رحمة الله

توفيت أمس الثلاثاء ، والدة الزميل عبدالعزيز الشهري مراسل "سبق" بمنطقة الباحة ، بعد معاناة طويلة مع المرض.

"سبق" التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء للزميل الشهري وأسرته، سائلة الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ويمكن تقديم العزاء من خلال جوال: (0567000098 - 0507000948).