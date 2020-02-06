"التجارة" تشهّر بمنشأة لديها 1000 عبوة بهارات مغشوشة

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحبة مؤسسة تختص بتجارة المواد الغذائية في مكة المكرمة؛ وذلك إثر تورط القائمين عليها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة 1.032 عبوة بهارات تحمل تواريخ إنتاج لاحقة لتاريخ إنتاجها الحقيقي؛ وهو ما يُعد غشًّا تجاريًّا وإيهامًا وتضليلًا للمستهلك بجودة المنتجات المعروضة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفة.

هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار، عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عمومَ المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.