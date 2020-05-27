533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في سنغافورة

وزارة الصحة: وصل عدد الإصابات في البلاد إلى 32876

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الأربعاء، تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32876.

ووفق "رويترز"، كانت الوزارة قد أبلغت يوم الثلاثاء، عن 383 حالة إصابة بالفيروس الذي يسبّب مرض كوفيد-19.

سنغافورة فيروس كورونا الجديد

0

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 11:51 AM

وزارة الصحة: وصل عدد الإصابات في البلاد إلى 32876

533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في سنغافورة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 217

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الأربعاء، تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32876.

ووفق "رويترز"، كانت الوزارة قد أبلغت يوم الثلاثاء، عن 383 حالة إصابة بالفيروس الذي يسبّب مرض كوفيد-19.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

سنغافورة فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020