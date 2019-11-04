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نَفّذوا العملية بكل احترافية وفي وقت زمني قصير.. حافظوا على سلامة المواطنين والمقيمين

الأمير محمد بن عبدالرحمن يوجّه بمكافأة مالية لـ3 من رجال الأمن بعد القبض على 8 مسلحين باحترافية

علمت "سبق" عن صدور توجيهات الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بمكافأة مالية لفرقتين من الدوريات الأمنية، وعددهم 3 أفراد، بعد تلقيهم بلاغًا عن مجموعة أشخاص وتعميم أحد أحياء المدينة عن تواجدهم، وقامت الفرقتان بمتابعتهم، والقبض عليهم بكل احترافية، وفي وقت قياسي قصير في حي آخر، وعددهم 8 أشخاص مسلحين، وتغطية الموقع أمنيًّا وحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.