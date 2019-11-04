الأمير محمد بن عبدالرحمن يوجّه بمكافأة مالية لـ3 من رجال الأمن بعد القبض على 8 مسلحين باحترافية

علمت "سبق" عن صدور توجيهات الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بمكافأة مالية لفرقتين من الدوريات الأمنية، وعددهم 3 أفراد، بعد تلقيهم بلاغًا عن مجموعة أشخاص وتعميم أحد أحياء المدينة عن تواجدهم، وقامت الفرقتان بمتابعتهم، والقبض عليهم بكل احترافية، وفي وقت قياسي قصير في حي آخر، وعددهم 8 أشخاص مسلحين، وتغطية الموقع أمنيًّا وحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير الرياض مكافأة مالية الدوريات الأمنية
نَفّذوا العملية بكل احترافية وفي وقت زمني قصير.. حافظوا على سلامة المواطنين والمقيمين
علمت "سبق" عن صدور توجيهات الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بمكافأة مالية لفرقتين من الدوريات الأمنية، وعددهم 3 أفراد، بعد تلقيهم بلاغًا عن مجموعة أشخاص وتعميم أحد أحياء المدينة عن تواجدهم، وقامت الفرقتان بمتابعتهم، والقبض عليهم بكل احترافية، وفي وقت قياسي قصير في حي آخر، وعددهم 8 أشخاص مسلحين، وتغطية الموقع أمنيًّا وحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.