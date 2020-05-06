المغرب.. ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 5408 حالات

بعد تسجيل 189 إصابة جديدة فيما بلغ عدد الوفيات 183

أعلنت المغرب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 5408 حالات، بعد تسجيل 189 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 183 بعد الإعلان عن حالتي وفاة جديدتين.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن الدار البيضاء ما زالت تتصدر قائمة المصابين بنسب 26 % متبوعة بمراكش بنسبة 21 % ، وفي المرتبة الثالثة كل من طنجة وفاس.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2017 في المجموع بعد تعافي 179 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن نسبة الوفيات انخفضت إلى 3،4 % مع تقلص نسبة الحالات الحرجة.