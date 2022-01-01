متحدث الصحة: بيان كورونا سينشر 12 ظهرًا.. والبداية كانت اليوم

قال: نثق بوعيكم بالالتزام بتطبيق الإجراءات والمسارعة في أخذ اللقاحات

قال متحدث وزارة الصحة اليوم إنه مع بداية العام الجديد، سيتم نشر البيان اليومي لحالات كورونا الساعة ١٢ ظهراً.

وتابع حساب المتحدث على تويتر: نثق بوعيكم بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمسارعة في أخذ اللقاحات المستحقة.

وقبل قليل نشرت وزارة الصحة البيان اليومي لحالات كورونا في المملكة حيث تم تسجيل 846 حالة إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 557082 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 262 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 542115 حالة ولله الحمد، كما تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8878 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 61 حالة.