حرس الحدود ينقذ 6 مواطنين تعطّل قاربهم بعرض البحر بجدة

دعا جميع ملاك الوسائط البحرية إلى توخي الحيطة والحذر

أفاد المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، المقدم فارس بن مسفر المالكي، بأن الدوريات البحرية لمركز أبحر وخليج سلمان بقطاع جدة، تلقت بلاغاً على رقم الطوارئ (994) يفيد بتعرض قارب للعطل في عرض البحر، على متنه ستة مواطنين، حيث تم إنقاذهم، وهم بصحة جيدة، ومساعدتهم بقطر القارب إلى المرسى.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع ملاك الوسائط البحرية توخي الحيطة والحذر، وإجراء الصيانة الدورية لوسائطهم، وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات، حفاظاً على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة.

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22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442 04:19 PM

دعا جميع ملاك الوسائط البحرية إلى توخي الحيطة والحذر

حرس الحدود ينقذ 6 مواطنين تعطّل قاربهم بعرض البحر بجدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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أفاد المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، المقدم فارس بن مسفر المالكي، بأن الدوريات البحرية لمركز أبحر وخليج سلمان بقطاع جدة، تلقت بلاغاً على رقم الطوارئ (994) يفيد بتعرض قارب للعطل في عرض البحر، على متنه ستة مواطنين، حيث تم إنقاذهم، وهم بصحة جيدة، ومساعدتهم بقطر القارب إلى المرسى.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع ملاك الوسائط البحرية توخي الحيطة والحذر، وإجراء الصيانة الدورية لوسائطهم، وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات، حفاظاً على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة.

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