ألمانيا تسجل 24694 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1083 وفاة

طبقاً لإحصاءات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت: إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 24694 إصابة ليرتفع إجمالي الحالات إلى مليون و891581.

وكشف إحصاء المعهد تسجيل 1083 وفاة جديدة جراء الفيروس؛ وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 39878.