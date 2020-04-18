شاهد .. مداهمة عمارة سكنية وضبط 3 أطنان من الخضراوات مجهولة المصدر بمكة

‫تفتقد الاشتراطات الصحية وتم إتلافها وإغلاق الموقع لإكمال الإجراءات النظامية

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية، الجمعة، ما يقارب 3 أطنان من الخضراوات مجهولة المصدر داخل عمارة سكنية بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ تمكنت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية بالتعاون مع الدوريات الأمنية والإدارة العامة للنظافة من ضبط ما يقارب 3 أطنان من الخضراوات والورقيات مجهولة المصدر مخزنة داخل عمارة سكنية تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية.

و‫قامت البلدية بمصادرتها وإتلافها وإغلاق الموقع لحين إكمال الإجراءات النظامية.