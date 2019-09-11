رئيس وزراء فيتنام يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع سفير المملكة

أعرب عن تقديره للسعودية وجهودها في المنطقة

استقبل رئيس وزراء فيتنام نجوين سوان فوك، في العاصمة هانوي اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلاده سعود بن فهد السويلم.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، حيث أعرب فوك عن تقديره للمملكة وجهودها في المنطقة وعلى تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بين البلدين.