"الصحة": تسجيل  118 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 144 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363377حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 144 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 354899حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6272حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ ( 2206) والحالات الحرجة ( 351) حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363377حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 144 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 354899حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6272حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ ( 2206) والحالات الحرجة ( 351) حالة.