"الصحة": تسجيل 118 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 144 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363377حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 144 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 354899حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6272حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ ( 2206) والحالات الحرجة ( 351) حالة.