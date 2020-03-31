"التدريب التقني" ينظم ورشة افتراضية حول العمل عن بُعد لجميع قياداته

بمشاركة مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"

افتتح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أمس، ورشة عمل افتراضية بعنوان "العمل عن بعد وتقنياته مع حلول (مايكروسوفت 365 لقيادات المؤسسة)" بمشاركة مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" المهندس علي بن ناصر العسيري، التي نظمتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالمؤسسة، وقدمتها شركة "مايكروسوفت.

جاء ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة مع قطاع الأعمال، وبهدف تمكين قيادات المؤسسة من الاستفادة القصوى من خصائص ومزايا التقنيات المتاحة.

وأكد "الفهيد" حرص المؤسسة على الاستفادة من الأدوات التقنية والحلول الداعمة، التي تهدف لاستمرارية الأعمال واستغلال التقنية وأدواتها في تحسين تجربة الموظف، والعميل، من خدمات العمل عن بُعد.

وأوضح أنه منذ صدور قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية عملت المؤسسة على تطبيق العمل عن بعد، ونشر أدلتها عن العمل عن بعد، وتطبيق سياساتها الواضحة في إيقاف الأعمال المكتبية وتحويلها لأعمال عن بعد، والاستفادة من القنوات والحلول التقنية المتوفرة، التي أسهمت في بلوغ عدد المستفيدين من الخدمات المؤسسية "83481" مستفيدًا، إضافة إلى بلوغ عدد سجلات الوصول للخدمات المؤسسية من خلال البوابة الموحدة "160 ألف" سجل، ووصول عدد المستفيدين من قنوات الاتصال المرئي والمسموع إلى "7802" مستفيد؛ في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمة البريد الإلكتروني خلال فترة العمل عن بُعد "11720" مستفيدًا من منسوبي المؤسسة.

وقدّم "الفهيد" شكره لشركة مايكروسوفت على دعمها لهذا العمل وتطويره؛ بما يتوافق مع حاجة المؤسسة، وتسخير الأدوات التقنية وتقديم الحلول التقنية المناسبة التي تمكن منسوبي المؤسسة من إدارة أعمالهم ومتابعتها عن بُعد بشكل أفضل ووفق أعلى مستويات الجودة.