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عدد الحالات التي تعافت وصل إلى 30726

الكويت تسجّل 536 حالة شفاء من كورونا

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سجّلت الكويت اليوم 536 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30726 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.