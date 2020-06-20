"الرياضة" تعلن استئناف النشاط للصالات والمراكز الرياضية

ابتداءً من يوم غدٍ وفق الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة

أعلنت وزارة الرياضة عودة النشاط لجميع الصالات والمراكز الرياضية بالمملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 29/10/1441هـ الموافق 21/6/2020م.



وشددت الوزارة في بيان اليوم على ضرورة التقيد والالتزام بالدليل الإرشادي للبروتوكول الخاص بعودة الصالات والمراكز الرياضية الموجود على موقع الوزارة عبر الرابط التالي: https://www.gsa.gov.sa/ar/Documents/Sports_protocol_MOS_2.pdf



وجاء بيان وزارة الرياضية إلحاقياً لقرارها الصادر يوم الجمعة 20/10/1441هـ الموافق 12/6/2020م القاضي برفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 29/10/1441هـ الموافق 21/6/2020م، وبناءً على البيان الصادر من وزارة الداخلية مساء اليوم السبت 28/10/1441هـ الموافق 20/6/2020م الذي تم فيه الإعلان عن عودة الأنشطة التجارية والاقتصادية في جميع مناطق ومدن المملكة.