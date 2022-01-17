"المخدرات "تضبط 59,205 أقراص إمفيتامين مخدِّر بحوزة مواطن

جرى إيقافه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مواطن بمنطقة تبوك، بحوزته (59,205) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدِّر، وجرى إيقافه، واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.