"الطحيني": سقوط الطائرة وتعطُّل جميع محركاتها مستحيل.. وإجراءات السلامة كافية

4 مليارات مسافر سنويًّا حول العالم

كشف نواف الطحيني، مراقب حركة الطائرات الناشط في مجال الطيران، عن أن سقوط الطائرة وتعطل جميع محركاتها من الأمور المستحيلة، مؤكدًا أن الخوف من الطيران مسلسل من الخيال، وأنه يدمر رحلات السفر بلا مبرر ولا منطق.

وأشار إلى أنه حسب آخر التقارير الخاصة بالأشخاص الذين يعانون فوبيا الطيران، فإن معظمهم يخافون من الأمور التي تختص بميكانيكا الطائرة في ظل التوسع في سوق السفر، كما أن الطائرات في الوقت الحالي تنقل ما يقارب أربعة مليارات مسافر سنويًّا، وفي كل سنة تبهرنا مصانع الطائرات بتكنولوجيات وتقنيات حديثة، تجعل الطائرات حافلة بعدد ضخم من القطع وأجهزة التحكم، ونسبة كبيرة من هذه الأجهزة لها بديل في حال العطل.

وأضاف "الطحيني" بأنه في الطائرات الكبيرة كل جهاز يسانده جهازان في الوضع الاحتياطي، فلو تعطل محرك الطائرة فبإمكانها تكملة الرحلة بالمحرك الثاني، وإن تعطلت جميع المحركات - وهذه مستحيلة للغاية - بإمكان الطائرة الهبوط بشكل آمن في أقرب مطار.

وأردف بأنه علاوة على ذلك توجد أنواع من صيانة الطائرات التي تعتبر من الإجراءات والشروط العالمية، وهي الفحص اليومي قبل وبعد كل رحلة، والصيانة الأسبوعية للطائرة، والصيانة الشهرية.

وأشار إلى أن الطائرة توضع في مكان مخصص لمدة لا تقل عن 24 ساعة لفحص العجلات والزيوت وأنظمة الهيدروليك والأجنحة والمحركات، إضافة إلى فحص جسم الطائرة من قِبل القائد قبل دخوله قمرة القيادة. كما يقوم طاقم الطائرة من مضيفين ومضيفات بمهامهم بالفحص الكامل لكامل الكابينة، والتأكد من درجة الحرارة الداخلية، وأبواب مخارج الطوارئ والأكسجين. وبعد ذلك تكون الطائرة مستعدة للانطلاق.